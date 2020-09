Předání se uskutečnilo za účasti zástupců Policie ČR v čele s ředitelem Územního odboru Jindřichova Hradce Josefem Hešem a představitelů Generali České pojišťovny, která projekt realizuje. Informovala o tom ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková.

Nešťastnou náhodou nacouval do rybníka

Na den s datem 7. července 2020 zřejmě dlouho nezapomene senior, který jako řidič osobního vozidla Fiat Brava vyjížděl od svého domu v Budíškovicích na Jindřichohradecku. Nejspíše z nepozornosti nacouval autem do návesního rybníka, který se nachází v těsné blízkosti jeho domu. Vozidlo velmi rychle zaplnila voda a dvaaosmdesátiletý muž zůstal ve vozidle uvězněný. Na pomoc pohotově přispěchal Jan Svoboda, kterému se povedlo ho z potápějícího se auta vyprostit.

Začátek letošních prázdnin tak nemohl pro Jana Svobodu začít napínavěji. "Ve chvíli, kdy byl na dvoře svého domu, zaslechl slabé volání o pomoc, jakoby shůry přes střechy. Volaly děti z místní školky, které viděly, jak auto zajelo do vody. Slovy: pomoc, topí se, se snažily na nebezpečnou situaci upozornit. Na tento popud zachránce vyběhl před branku svého pozemku a uviděl v rybníku již jen malou část střechy vozidla zelené barvy," popsala situaci Ivana Buriánková.

„Když jsem viděl vůz pod vodou, utíkal jsem zpět na dvůr, kde jsem vzal kus polystyrenu, který by se mi při záchraně mohl hodit a běžel co nejrychleji na pomoc,“ vzpomíná Jan Svoboda na vypjatou situaci. Během toho všeho se vyzul z bot a svlékl montérky, které by mohly nasáknout a ztížit mu tak manipulaci ve vodě. Skočil do rybníka a plaval k automobilu, který již seděl na bahnitém dně. Potopil se pod hladinu.

Auto mělo naštěstí stažené okénko, takže prý nebylo těžké otevřít dveře a v kalné vodě nahmatat řidiče, který ztěžka dýchal a snažil se zůstat hlavou u stropu auta, kam voda zatím nedosáhla. „V tu chvíli jsem na nic nemyslel. Jen jsem věděl, že musím rychle pomoct a muže ze zatopeného auta dostat. Netuším, jak dlouho to trvalo. Svět kolem mě přestal na tu chvíli existovat,“ popsal nezapomenutelnou situaci muž, který nezaváhal, nemyslel na svou bezpečnost a pospíchal pomoci. Přitopeného řidiče dostal společně s kolemjdoucími bezpečně na břeh, kde už se o něj postarala záchranka.„Nahmatal jsem tělo a snažil se ho co nejlépe chytit, mezitím jsem se musel opět nadechnout,“ vypráví.

Záchrana v bahně

Bořil se do bahna a dále pokračoval s vytahováním řidiče ze zatopeného vozu. Polystyren mezitím uplaval a bylo velmi složité dostat zachraňovaného ke břehu. Naštěstí k místu přiběhli zachráncovi kamarádi, kteří přinesli staré dveře a hodili je do rybníka na pomoc. Za ty se mohl chytit a muži je pak spolu s ním přitáhli ke břehu. Zachránce přitom seniora zezadu přidržoval, aby ze dveří nesklouzl. Hustým bahnem však postupovali jen velmi pomalu a namáhavě.

Nakonec se muže z vody podařilo vytáhnout a předat ho do péče lékařů. „Díky statečnosti pana Svobody se celá záchranná akce zdařila a senior svůj boj o život pod hladinou rybníka vyhrál,“ říká tisková mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová.

Jan Svoboda byl za svůj obětavý čin oceněn titulem Gentleman silnic. „Záchrana života byla v tomto případě opět ukázkou toho, že mezi námi opravdu žijí stateční lidé, kteří se nebojí na úkor svého zdraví pomoci ostatním,“ dodává ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková. „Ocenění je ve správných rukách,“ dodává.

Ocenění předali Janu Svobodovi ve čtvrtek 17. září v Jindřichově Hradci zástupci projektu i Policie ČR. „Jsme pyšní na každého takto odvážného člověka z našeho kraje,“ říká plk. Ing. Josef Heš, ředitel Územního odboru Jindřichova Hradce. Oceněnému přišel poděkovat také pan Václav Kovář, krajský koordinátor BESIP. Jedná se již o 201. držitele titulu Gentleman silnic.

Gentleman silnic je společným projektem Generali České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu sedmnáctiletého mladíka. Od té doby ocenění převzalo už 200 lidí po celé České republice. www.gentlemansilnic.cz