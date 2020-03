Ve čtvrtek těsně před polednem podle policejní mluvčí Jaromíry Novákové kontrolovali dopravní policisté řidiče, cizince, nákladního automobilu, který vlivem alkoholu nezvládl řízení, vjel do příkopu, kde se vůz převrátil na pravý bok. "Při nehodě došlo k lehkému zranění řidiče. Naměřené hodnoty alkoholu v dechu u řidiče byly s výsledkem 1,90 a 2,10 promile alkoholu. Způsobená škoda je vyčíslena na 60 tisíc korun," popsala mluvčí.

Další nehodu s alkoholem řešili dopravní policisté ve 20 hodin v jedné obci na Volyňsku, kde řidička osobního automobilu narazila před domem do zaparkovaného vozidla. "Když se snažila odjet, ještě do vozidla opakovaně narazila a při couvání najela do betonového soklu, který poškodila. Také u řidičky potvrdily provedené dechové zkoušky pozitivní výsledek s hodnotami 1,66 promile a 1,93 promile alkoholu v dechu. Škoda je odhadována na 50 tisíc korun," přiblížila Jaromíra Nováková.

Dopravní policisté budou řidiče i řidičku trestně stíhat pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.