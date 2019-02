Jižní Čechy – Kvílení brzd. Smyk. Ohlušující náraz a pak jen všudypřítomné ticho. Je neděle 25. ledna a na jihočeských silnicích umírají v rozmezí pouhých několika hodin tři lidé. Další tři končí se zraněním v nemocnicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

První obětí se stává 62letý řidič peugeotu, který v půl páté odpoledne havaruje na takzvané Svinenské křižovatce u Veselí nad Lužnicí. Při přejíždění hlavní silnice zřejmě nedal přednost projíždějícímu vozidlu VW Golf. To má namířeno od Budějovic k Táboru. Řidič (29) Golfu i jeho spolujezdkyně naštěstí vyváznou bez zranění. Pravděpodobný viník však utrpí poranění neslučitelná se životem, jimž na místě podlehne.



O pouhé 4,5 hodiny později umírají bez vlastního zavinění další dva mladí muži (18 a 19) při střetu vozidel VW Bora a Daewoo u Jarošova nad Nežárkou. Oba zemřelí cestovali jako spolujezdci na předních sedadlech aut. Jejich řidiči, 19letá žena (pravděpodobný viník) a 21letý muž a třetí spolujezdec (17) končí s lehčími až středně těžkými zraněními v jindřichohradecké nemocnici.



„Jednalo se převážně o zranění hlavy, pohmožděniny a tržné rány trupu a končetin," upřesňuje mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.



Kromě výše popsaných nehod zatím vládne na silnicích v kraji relativní klid. Jižní Čechy přesto drží jedno smutné prvenství. Vůbec první letošní obětí nehod v rámci celé ČR se totiž stala 76letá žena, kterou 2. ledna srazil 24letý řidič vozidla VW Polo v písecké Budějovické ulici. Krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová popsala, že žena přecházela ulici od nemocnice k sídlišti Za Kapličkou.



„Řidič s největší pravděpodobností jel na mokré silnici příliš rychle. Bohužel si včas nevšiml ženy, která přecházela komunikaci, a nestihl zastavit. Došlo k silnému nárazu, který seniorka nepřežila," popsala nehodu mluvčí Uhlířová s tím, že požití alkoholu u řidiče policisté po provedení dechové zkoušky vyloučili. Přesné příčiny a okolnosti nehody nyní stále zjišťují písečtí kriminalisté.



Letos v lednu tak zahynuli na jihočeských silnicích už čtyři lidé. Pro srovnání, minulý rok jich bylo za první měsíc dvojnásobně víc. Celkem devět. Mezi nejtragičtější nehody loňského ledna patřila havárie basketbalistů u obce Pleše na Jindřichohradecku se třemi mrtvými nebo střet aut u Nažidel na Krumlovsku, kde zahynul manželský pár.

Za celý loňský rok zemřelo při 60 smrtelných nehodách na jihočeských silnicích na 70 lidí. Absolutně nejhorším měsícem se stal červenec s 11 obětmi, nejklidnějším byl naopak únor se dvěma mrtvými.



Kvůli značnému nárůstu obětí smrtelných nehod na jaře spustili policisté masivní kampaň s názvem Zastav jízdu smrti. Podle výsledků je však zřejmé, že toto opatření se trochu minulo účinkem. Policisté proto připravují na letošní rok zesílení dohledu na silnicích. Našemu Deníku to před Vánocemi prozradil krajský policejní ředitel plukovník Miloš Trojánek.



„Počet dopravních nehod s fatálním následkem, respektive počet usmrcených osob na jihočeských silnicích, byl loni opravdu vysoký. Opatření jsme uskutečňovali již loni, ať již preventivní kampaní, tak represivními akcemi. V těchto aktivitách budeme pokračovat. Dovolím si na tomto místě podotknout, že jakákoli prevence i represe nebude účinná, ať je sebelépe myšlená a prováděná, pokud se sami řidiči nezamyslí nad svým počínáním a jednáním na silnicích," dodal ředitel.



Co do počtu obětí, nejklidnějším byl rok 2013, kdy na jihočeských silnicích zemřelo 53 lidí. Nejméně za 16 let. Co bylo příčinou, na to odborníci neumějí jednoznačně odpovědět. Je však pravděpodobné, že na uspokojivém výsledku se podepsala absence hromadných tragédií.



„V tomto roce nebyla žádná nehoda, při níž by zemřelo tři a více lidí. V předchozím roce jsme takové nehody měli hned tři," vysvětlil náměstek krajského policejního ředitele pro vnější službu plukovník Roman Bláha.