Sražený chodec utrpěl velmi těžká zranění, se kterými jej převezla Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje do zdravotnického zařízení, kde krátce po poledni zemřel.

K nehodě došlo v 6:35 hodin v Českých Budějovicích v ulici Plzeňská. Mluvčí policie Milan Bajcura popsal: "Ve směru od ulice Strakonická do ulice U Trojice jel řidič užitkového vozidla tovární značky Dacia Dokker, bílé barvy. U bytového domu č. 68 se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a přední částí vozu narazil do chodce, přecházejícího z levé strany přes komunikaci."

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.