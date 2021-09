„Život je úžasný. Když se povede zachytit tenhle moment na plátně, je to zázrak.“ To je jedno z poselství, s nímž se dnes na tradičním Kviff Talk s diváky svěřil americký herec a režisér Ethan Hawke. Na festival do Karlových Varů přijel už včera a uvedl svůj film, zůstal ale trochu ve stínu Johnnyho Deppa, který kompletně zboural odpolední program včetně začátku projekce svého dokumentu.

A tak se sluší připomenout, že Hawke, jehož známe například ze strhujícího snímku Chlapectví (Boyhood), včera uvedl na festivalu také film. Jmenuje se Zoufalství a naděje, vznikl před čtyřmi lety a vypráví o pochybujícím knězi, který se snaží získat zpět nahlodanou víru a napravit okolní křivdy.

„Za poslední rok a půl se stalo něco neuvěřitelného. Když jsem poprvé viděl lidi s rouškami, přišlo mi to děsivé, jak z apokalyptického filmu. Ale teď, když tu tak sedíte v sále v rouškách, mám jiný pocit. Cítím dojetí, protože vidím, jak se všichni snažíme, abychom mohli být spolu. Děkuju, že jste přišli," přiznal držitel čtyř oscarových nominací ve Velkém sále Thermalu.

„Paula Schradera jsem objevil, když mi bylo devatenáct. Přestěhoval jsem se tehdy čerstvě do New Yorku, bylo to po natáčení filmu Společnost mrtvých básníků. Šel jsem do kina na dva filmy podle Schraderových scénářů - na Taxikáře a Zuřícího býka. Vyšel jsem okolo půlnoci na newyorskou ulici a byl úplně v tranzu. Přepadl mě pocit, že všechno, co jsem chtěl v životě udělat, už udělal někdo jiný. Takže určitě chápete, jak mi bylo, když mi Paul o řadu let později nabídl scénář. Najednou jsem cítil, že když ho čtu, je to, jako bych ho napsal sám, a přitom je v něm cosi nového. Něco, v čem se odráží léta zrání a moudrost. A vzít na sebe tuto roli se mi zdálo jako volání do zbroje,“ říká herec na adresu postavy kněze v Zoufalství a naději.

„Jsem vděčný za vaše pozvání,“ řekl dnes Hawke. „Festivaly jsou jediným místem, kde mohou vedle sebe stát nejrůznější filmy i žánry a kam se jezdí lidé potkávat a povídat si o nich. Miluju to!“

Magické místo

Tak jako mnozí před ním ocenil Prahu, české pivo a milé lidi a na otázku, zda by ho bavilo po trilogii natočené v různých městech pracovat i v Praze, opáčil: „Lehčí otázku jste mi dát nemohla. Praha je nesmírně magické místo.“ Potvrdil, že Chlapectví byl pro něj mimořádný projekt, ale že plných osmnáct let, kdy vznikal, nežil pouze s postavou otce, kterého hraje. „To ani nejde. Natočil jsem během té doby čtyři filmy, do další etapy natáčení Chlapectví jsem se vracel jako ke známým věcem, nicméně roli jsem víceméně objevoval znovu.“

Zavzpomínal také na úplné začátky: „Pamatuji si, jak mi strašně záleželo na tom, abych byl dobrý, pořád jsem podléhal pochybnostem.“ A k dobrému dal historku z jistého castingu, kde byl jako malý kluk. „Šel jsem na něj s rovnátky a protože to nebylo fotogenické, požádal mě castingový režisér, abych si je sundal. Už jsem se k nim pak nevrátil. Máma mi dodnes vyčítá, že kvůli tomu mám špatné zuby,“ směje herec.

Na festivalu se Ethan Hawke zdrží do zítra, dnes večer převezme v rámci slavnostního finále cenu, kterou udílí prezident festivalu.