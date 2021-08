Tento článek je součástí reklamní kampaně na deník.cz a titulek byl vytvořen v jednom z nářečí používaných v naší zemi.

Marihuana. | Foto: Deník, Shutterstock

Přes 280 tisíc Američanů ve věku od osmnácti do pětatřiceti let se zapojilo do unikátního průzkumu. Adiktologové, tedy lékaři, kteří se zabývají prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek, prokázali souvislost mezi kouřením marihuany a vznikem sebevražedných myšlenek, sebevražedných plánů a sebevražedných pokusů.