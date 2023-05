Bývalý kanonýr a reprezentant a nyní hokejový agent Jaroslav Balaštík měl v pátek odpoledne dvojnásobný důvod držet na úvod MS palce českým hokejistům. V úvodním duelu šampionátu totiž táhl národní tým proti Slovensku v prvním útoku i jeho svěřenec Filip Chytil, útočník New York Rangers. „Největší radost mám ze zaslouženě vítězného vstupu nároďáku do šampionátu, dodá nám potřebný klid,“ cítí 43letý odchovanec zlínského hokeje.

MS v hokeji 2023. Úvodní zápas české reprezentace proti Slovensku. | Foto: Profimedia

„Ani Filip nezklamal, líbil se mi jeho výkon, zejména v první polovině zápasu, kdy měl chuť a sílu. Pak mu i kvůli aklimatizaci docházela, ale jak jej znám, s jídlem u něj roste chuť, bude lepší,“ pousmál se jeho agent Balaštík.

Za klíčové v „bratrovražedném“ duelu označil výsledkově zvládnutou první třetinu. „Byla opravdu nečekaně divoká. Stejně jako byli nahecovaní Slováci. Jejich aktivita nám zpočátku dělala problémy, v první třetině byli lepší. Nám pomohlo jejich vyloučení na pět plus do konce zápasu, ale to byl již druhý takový střet. Stejně bych předtím trestal již zákrok na Chlapíka. Zlomový byl následný výsledkový obrat,“ doplnil bývalý obávaný kanonýr.

Zaujala jej také divácká kulisa. „V televizi to moc pěkně vypadalo, oba tábory hlučně, ale fér fandily. Klobouk dolů,“ vzkázal.

Ambice národního týmu vidí dost vysoko. „Věřím, že máme na medaili, tým ukázal, že na to má. A kdo získá titul? Hodně bude záležet, v jaké formě přijedou zámořské týmy, ale opět to bude mezi nimi, námi, Finskem a Švédskem,“ tipuje Jaroslav Balaštík.

