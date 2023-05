Snad každý úspěch českého hokeje na mezinárodním poli byl podpořen perfektním výkonem brankáře. I před nadcházejícím mistrovstvím světa je proto tato pozice hodně diskutovaná. Před startem šampionátu ale vše nasvědčuje tomu, že výběr Kariho Jalonena nebude sázet na předem danou jedničku, která odchytá naprostou většinu zápasů. Mužstvo vedení kapitánem Romanem Červenkou má k dispozici tři gólmany, kteří podávali kvalitní výkony ve třech rozdílných soutěžích. Hned první startér přitom fanoušky dost možná překvapí.

Šimon Hrubec s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

První utkání proti Slovensku by podle spekulací začít mezi třemi tyčemi Šimon Hrubec. „Řekl jsem rovnou, že to možná může být moje poslední mistrovství, chci o něj zabojovat. I kdybych měl jet jako trojka. V hokeji se může stát všechno, už jsem to i říkal trenérům, že bych jel v jakékoliv pozici,“ hlásil gólman švýcarského ZSC Lions ještě před startem turnaje.

I proto mu mnozí prorokovali roli brankářské trojky, tedy gólmana, který nebude většinou ani na lavičce, ale bude se činit na trénincích a čuchnout dostane jen v případě, že se někomu z jeho kolegů nebude dařit, nebo ho potkají nějaké problémy. Aktuálně to ale vypadá, že se právě Hrubec postaví do brány jako první, byť realizační tým nechtěl před utkáním nic prozrazovat.

„Moc se omlouvám, ale nemůžu to ventilovat. Nějakou představu máme, ale pro gólmany je dobré, když se to dozví od nás a ne z novin,“ odpovídal v Rize na otázky novinářů Zdeněk Orct, trenér reprezentačních gólmanů.

Dá se ale říct, že on i hlavní trenér Kari Jalonen mají hlavu zamotanou příjemným způsobem. K dispozici totiž mají hned trojici gólmanů, kteří za sebou mají velmi dobré sezony.

Loni byl jedničkou Vejmelka

Karel Vejmelka, kterého mnozí tipovali na jedničku českého výběru, znovu zářil v NHL a v dresu podprůměrné Arizony dosáhl v 50 zápasech na 90% úspěšnost. V mnoha zápasech držel Kojoty svými výkony nad vodou právě český gólman, který už loni ukázal, že zachytat umí i v reprezentaci.

Na bronzovém šampionátu tehdy naskočil do pěti zápasů ve skupině a poté odchytal čtvrtfinále i semifinále a startoval i v souboji o třetí místo. Tam ho ale už po první třetině vystřídal Marek Langhamer.

A i ten má za sebou snový ročník. Ve finské nejvyšší soutěži byl totiž s úspěšností 92,38 % nejlepším gólmanem ligy. I proto skončilo jeho Ilves druhé v základní části a v play-off dokráčelo k bronzovému umístění.

Podobně zářil i Šimon Hrubec po příchodu do Švýcarska. Ve 33 zápasech za Curych dosáhl na úspěšnost zákroků 92,65 % a také on byl nejlepším gólmanem celé soutěže. I díky němu skončili Lvi v základní části čtvrtí a až v semifinále nestačili na Biel. A kvalitní formu si bývalý gólman Třince přenesl i do národního týmu.

Přípravu před mistrovstvím světa odstartoval 32 zákroky při výhře 5:1 nad Slovenskem, vzápětí proti stejnému soupeři pomohl i k vítězství 3:2 po nájezdech a bral i výhru 2:1 nad Rakouskem. Naposledy se Hrubec postavil mezi tři tyče proti Švédsku a znovu z toho bylo vítězství. Na Českých hokejových hrách brala reprezentace tři body za výsledek 4:3.

To Vejmelka před startem šampionátu stihl dvě utkání a v obou národní tým zapsal porážku. Nejprve nestačil na Finsko 2:3 po prodloužení a poté podlehl Švýcarsku opět o branku 2:3. Gólman Arizony přitom ani v jednom utkání nedosáhl ani na 90% úspěšnost zásahů.

Pro úplnost ještě dodejme, že Langhamer má na svém kontě jen duel s Rakouskem, který Češi vyhráli s přehledem 6:0.

Ve výsledku už se ale možné řešení s Hrubcem v brankovišti pro první zápas nemusí zdát jako takové překvapení. Mistr české extraligy z roku 2019 v poslední době potvrdil dobrou formu a jak předvedl, právě proti Slovákům se mu daří. I proto je dost možné, že český výběr povede v pátek odpoledne na ledovou plochu právě autor charitativního projektu Saves Help.