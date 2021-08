Šokující – a zároveň vtipné – video zveřejnili kajakáři Josef Dostál a Radek Šlouf po zisku bronzu na olympiádě v Tokiu. Čeští medailisté vybojovali placku i s poškozeným pádlem!

Deblkajakáři Josef Dostál (vpravo) a Radek Šlouf. | Foto: ČTK

„Ráďo, tohle je tvoje pádlo, vid? Tady je to zlomené. Jak se ti to stalo?“ zeptal se Dostál svého parťáka z deblkajaku. Ten o prasklině věděl. „Zjistil jsem to po semifinále, ale abyste nebyli nervóznější, než jsem byl já, tak jsem to nikomu neřekl a závodil s tím i ve finále,“ pousmál se Šlouf.