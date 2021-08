Češi se rozhodli soupeře rozhodit jeho největší zbraní, a to precizní a nátlakovou obranou. Za pět minut dovolili soupeři pouhých šest bodů. Sami jich dali deset, z toho se dvakrát trefil za trojkovým obloukem Tomáš Satoranský. Francie sice po sérii sedmi bodů otočila vývoj utkání, ovšem pak se v hale Saitama Super Arena děly věci. Lvi se až neuvěřitelně rozstříleli z dálky. Zaznamenali šest trojek v řadě, když se dvakrát prosadili Ondřej Balvín, David Jelínek i Jakub Šiřina. Francouzi s každým proměněným pokusem nevěřícně kroutili hlavou. Podle zápisu domácí vyšroubovali své vedení na rozdíl šesti bodů. Ale co hlavně: famózní obraně nasypali za deset minut osmadvacet bodů. S úspěšností trojek 89 procent (osm z devíti, zatímco soupeř měl bilanci 1/7).

Nadějný náskok vydržel českému týmu po tři minuty druhého hracího období. Jejich zbraň totiž protivník okopíroval, když se činil především Thomas Huertel. O osudu utkání rozhodla pasáž mezi 14. a 16. minutou, které národní tým „projel“ 0:11. Také proto, že Češi kupili ztráty a při útoku je hosté vůbec nepouštěli pod koš. No a když to přestane padat z dálky… Výsledkem byly pouhé čtyři body za pět minut. Situace se z pohledu českého týmu nevylepšila ani ve druhé pětiminutovce. Po tříminutovém střeleckém spánku prohrával dvojciferným rozdílem. A s výraznějším mankem odcházel i do kabin. Ztrácel především na doskoku (10:15) a vyšší číslo měl také v kolonce ztrát.

Po změně stran si už Francouzi nechtěli připustit žádné komplikace. Jejich hru režíroval Nando De Colo, spoluhráč Jana Veselého z Fenerbachce. Úspěšně střílel za dva i za tři body a hosté se propracovali k patnáctibodovému vedení. České šance na případný zvrat udržoval po hříchu jen Ondřej Balvín, který dal za dvacet dva minut osmnáct bodů. Zatímco tým ze země galského kohouta pálil téměř neomylně, Češi se na každý koš nadřeli. Dvě minuty před koncem třetí epochy si francouzští dlouháni vypracovali už dvaceti bodový náskok.

Hosté ani ve čtvrtém dějství stále neměli dost. Svého protivníka převyšovali na obou polovinách hřiště a ve všech činnostech. Jejich vedení spíše narůstalo než klesalo. Ne však razantně, o což se snažil hlavně Jan Veselý. Čeští trojkaři si totiž od skvostného představení v úvodní čtvrtině už z dálky za třicet minut ani neškrtli. Na závěrečných pět minut nechal francouzský kouč Vincent Collet sedět hlavní hvězdy svého týmu a náhradníci šestadvacetibodový plus "prošustrovali" na sedmnáct. Francouzská trikolora si přesto hravě zajistila postup do play off.

Tokiem se tak po utkání linula Marseillaisa: vítězná píseň francouzské revoluce, která se stala národní hymnou této nejen basketbalové velmoci Evropy. Čeští dlouháni kromě prohry utrpěli také velkou díru ve skóre. Před sobotním utkáním se Spojenými státy to pro ně nejsou moc příznivé vyhlídky.

Skupina A:



Česká republika – Francie 77:97 (28:22, 40:51, 56:77).

Body: Veselý 19, Balvín 18, Satoranský 14, Auda 14, Jelínek 6, Šiřina 6, J. Bohačík 0, Vyoral 0, Schilb 0, O. Sehnal 0, Palyza, M. Peterka - Fournier 21, De Colo 17, Poirier 14, Huertel 11, Batum 9, Luwawu Cabarot 9, Gobert 6, Yabusele 5, Cornelie 3, Fall 2, Albici 0, Ntilikina. Rozhodčí: Fernandez (Arg.), Mazzoni (Ita.), Lezcano (Arg.). Fauly: 19:11. Trestné hody: 16/7 - 10/8. Trojky: 8:13. Doskoky: 26:35. Hráno bez diváků.