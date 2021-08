"Častěji ale dělat caddieho asi nebudu," řekl česky Davison, který žije už patnáct let v Praze, kde je jeho hlavní náplní učení. Už čtrnáct let působí na katedře jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy. "Mám hodně témat, třeba právnickou angličtinu, sportovní právo a další."

Rodák z Princetonu kousek od New Yorku je ale výborným golfistou. "Umí číst dobře paty. Navíc zná přesně můj golf, protože spolu hrajeme často," uvedla Spilková.

Když se rozhodovala o osobě caddieho pro olympiádu v Tokiu, měla o něm jasno. Chtěla mít u sebe někoho blízkého. "Olympiáda je jednou za pár let, a když už tam jedu, chci tam jet s někým, koho mám ráda a zároveň je skvělý kedík. Hezky se to sešlo," řekla.

Na hřišti v Kasumigaseki Country Clubu působili jako sehnaná dvojka. "Pro nás už byla výhra, že jsme tam byli spolu. Byli jsme vítězové," pronesla Spilková. Bylo vidět, že jí Davidson dodával klid. A naslouchala i jeho radám. "Jo, určitě," kývl Davidson. "Ale je to spolupráce. Domluvíme se, jak ránu zahrát, jak to kdo vidí na greenu při patování. Myslím, že hrála dobře."

Služby dvaačtyřicetiletého Davidsona, který má díky matce i italské občanství a domluví se také španělsky, využívá Spilková při nošení holí jen výjimečně. "Kedil mi třikrát čtyřikrát, víc ne. Je to nárazové, když potřebuju, nebo když se takhle domluvíme," vysvětlila golfistka. Davidsona občasný záskok baví. "Je to zajímavé, cítím se díky tomu součástí hry," řekl.

Pochopitelně se potkali na golfu a aktuálně si trošku vyměnili země. Spilková působí na americké LPGA, on učí v české metropoli. "Funguje nám to. Do Států jezdím často a teď byla v covidovém období poslední tři semestry distanční výuka , tak jsem tam byl," řekl Davidson.

Zopakovat roli hráčky a nosiče holí by si mohli za tři roky na hrách v Paříži. "Doufám, že ano," řekla Spilková s úsměvem, ale tak daleko nehledí. "Teď to beru rok po roce. Když to vyjde, tak budu ráda, ale už dvě olympiády jsou pro mě skvělý. Teď mám život hodně otevřený."