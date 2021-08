Slavnou hláškou z filmu S tebou mě baví svět domů hlásila, že už má z her v Tokiu cenný kov jistý. Suverénní výhrou v semifinále 6:3, 6:1 nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou si ze svého premiérového turnaje pod pěti kruhy odveze zlato, nebo stříbro.

"Říkala jsem si, že kdybych uhrála nějaký výsledek, bylo by to krásné. Samozřejmě si asi nikdo nepředstavuje, že bude mít při premiéře medaili. A fakt, že ji budu mít, je naprosto krásný," řekla levou rukou hrající Vondroušová. "Moc ráda reprezentuju Česko. Od dětství jsem hrála všechny soutěže družstev. Pro mě je to super pocit," pronesla 42. tenistka světa.

Letošní sezona je z pohledu českých tenistek výtečná. Na Australian Open hrála semifinále Karolína Muchová, Barbora Krejčíková ovládla Roland Garros a Karolína Plíšková došla do finále Wimbledonu. "Napadlo mě to. Český tenis je neskutečný," řekla Vondroušová a připomněla i postup vítězek French Open Krejčíkové s Kateřinou Siniakovou do finále olympijské čtyřhry.

Dostává spoustu vzkazů už od výhry nad Japonkou Naomi Ósakaovou ve třetím kole. Píše si s maminkou Jindřiškou, přítelem Štěpánem a také s trenéry Jiřím Hřebcem a Janem Mertlem. "A myslím, že i oni jsou ve spojení," řekla a dodala: "Pan Hřebec píše strohé, jasné zprávy. Ale vím, že když je to víc než čtyři slova, tak je to super. Nepíše smajlíky, ale vím, že má radost."

Někdejší pětadvacátý hráč světa Hřebec pomáhá Vondroušové od patnácti let. "Už jsme toho spolu zažili hodně. Je super mít ho po ruce," zdůraznila sokolovská rodačka.

I proti Svitolinové ukázala svůj cit pro míč a párkrát soupeřku vyvedla z míry perfektním zkrácením. Vedle stabilní hry od základní čáry ale v Tokiu dobře podává a je aktivní. "Jsem vděčná, co se mi tady daří," řekla finalistka Roland Garros 2019. "Od Paříže jsem neměla mega výsledek, ale věřila jsem a nepřestávala makat. Teď se povedlo tohle, to je důkaz, že na to mám."

Právě cesta do finále antukového grandslamu jí pomáhá i na olympiádě. Už si zažila atmosféru velkých zápasů. "Vím, co od sebe čekat. Hlavně se snažím si říkat, že jsem tady nebyla moc favoritkou. Takže si to docela užívám, že na mě není takový tlak. Člověku se pak hraje líp. Chtěla jsem vyhrát, ale člověk zas nesmí na sebe tlačit. A zatím to teda vychází," podotkla s úsměvem.

Před sebou má ještě poslední zápas. Po pátečním dni vlna se v sobotu utká ve finále s Belindou Bencicovou. "Teď už to může dopadnout jakkoliv. Belinda taky hraje skvěle, takže to bude zase těžký zápas. Ale už jenom to, že s tou medailí odjedu, je krásný," řekla Vondroušová.