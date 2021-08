O splněném snu: V poslední době jsem o tom velice intenzivně snil. Koukal jsem na filmy a různá videa. Přál jsem si vyhrát. To se nepovedlo, ale těší mě, že jsem turnaj zakončil vítězným zápasem a s pozitivními emocemi. To je můj drajv do budoucna. Splnil se mi sen, ten tlak ze mě spadnul.

O napojení na mámu: Mamka mi posílala během dne náhodná videa, která jsem jí kdysi posílal. Třeba jak boxuju nebo sekám trávu. Když jsem to viděl, sejmulo to ze mě ten tlak. Po závodech jsme si s mamkou volali, nic jsme si neřekli, oba jsme brečeli. Nedokázal jsem mluvit. Měl jsem radost, ale zároveň jsem byl smutný, protože jsem nevyhrál.

Do Tokia jel pracovat

O (ne)oslavě: Do vesnice jsem se dostal někde ve dvě ráno. Po tak dlouhém dnu nemá člověk sílu na trsání, ale adrenalin jede. Dali jsme si s trenérem pivo, přiťukli si ještě s pár lidmi a pak šli spát. Nebyly to tak divoké oslavy jako v Riu. Na oslavy se těším, ale nejdřív si musím odpočinout. Ani mě nemrzí, že jsem v Tokiu nezůstal delší dobu. Jel jsem tam do práce, odpracoval jsem to a teď si to můžu užít.

? Už jste viděli cestu Prince of CZECHIA ?? Alexe Choupenitche za olympijským bronzem? ? Mrkněte se! ? pic.twitter.com/YhNMovj0y8 — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 28, 2021

O medaili: Bylo to hodně zvláštní dávat si sám medaili na krk. Zažil jsem to jen jako malý kluk, když jsem šermoval doma v pokojíčku. Ještě jsem nepřemýšlel, kam si ji dám. Prý mi k ní přijde speciální krabička, aby se neobouchala. Ani jsem nevěděl, že má takovou hodnotu.

Je to jenom začátek

O olympijské premiéře před pěti lety v Riu, kde vypadl hned v prvním kole: Neberu to jako neúspěch. Byla to součást procesu. Od té doby jsem na sobě hodně dřel. Pracoval jsem na všech aspektech, jak po fyzické, tak psychické stránce. Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Je to obrovský úspěch, nejen pro mě, ale i pro celý šerm. Věřím, že je to jenom začátek a těch úspěchů přijde víc.

? Spokojit se s bronzem z olympiády? ? Ani náhodou! Šermíř Alex Choupenitch má o motivaci pro hry v Paříži 2024 postaráno. ? pic.twitter.com/uE2o0s7CQE — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 28, 2021

O plánech a cílech do budoucna: Těším se na odpočinek, jak fyzický, tak mentální. Na sociální sítě dám video, které jsem natočil den před tím, než jsem šel šermovat. Trénink stál za kulový. Ale o tom to je, že jeden den to nejde a pak to v daný okamžik dokážete prodat. Mám bronz, takže ještě tam jsou dvě motivace – stříbro a zlato. Stále je kam růst a směřovat.

O vášni pro šerm: Šerm je můj život, není minuta, kdybych s ním nebyl propojený. Nejvíc se mi líbí ta kreativita. Pohyby na planši odráží moji osobnosti. Doufám, že se budu dál kreativně rozvíjet.