Vždy se pohyboval blízko ochotnické divadelní scény a po zániku známého divadelního spolku Šupina se stal principálem Divadla pod plachtou, které baví diváky nejen na domovské scéně, ale i na přehlídkách, svými originálními komediemi.

Nikdo, a to včetně manželky, dětí i vnoučat, neoslovuje Zdeňka Plachtu jinak, než Fugasi. A kde se tato přezdívka vzala? „Když se u nás promítal film Četník ze Santropé, jeden z četnické party se tak jmenoval. No a při jedné ze situací někdo pronesl -Ty jsi jako ten Fugas. A už se to uchytilo, a to do takových rozměrů, že se i vnoučata ptala, jak se vlastně děda jmenuje,“ usmívá se Zdeněk Fugas Plachta nad dávnými vzpomínkami. V posledních letech si Fugas krátí dlouhé noci malováním obrazů. S chutí svou tvorbu představuje veřejnosti na prodejních výstavách, jejichž výtěžek věnuje na charitativní účely.

Narodil jsem se 5. května 1952 v Prachaticích, ale jinak žiji ve Vodňanech, konkrétně ve Výstavní ulici. Na fotografii můžete vidět, jak začala má cyklistická éra, jeden z mnoha koníčků.

Zdroj: Deník/ Lucie Hasilová