Z hlediska řízení kolových vozidel je tento kurz tím nejtěžším, co může vojáky potkat. Důvodem jsou zejména rozměry jízdní soupravy. „Nejtěžším úkonem je couvání s přípojným vozidlem. Někdo k tomu má větší vlohy, někdo menší, ale problém s tím minimálně na začátku mají všichni,“ připouští praporčík Fleischmann a dodává: „Je to hlavně o praxi. Vojáci to musí zkoušet a procvičovat.“

Nácvik couvání s nákladním automobilem Tatra.Zdroj: Jana Samcová