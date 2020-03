Michal Pintr se vyučil v oboru kuchař – číšník. „Já chtěl být kuchař. Rodiče mi ale řekli, ať zkusím obojí a pak si vyberu podle toho, co se mi bude líbit víc. Zůstal jsem na place mezi lidmi. Do kuchyně by mohl, ale leda tak umývat nádobí,“ říká s úsměvem a dodává, že je hospodský už dvacet let, z toho šest čepuje Plzeňský Prazdroj v Almaře. A to, že načepovat to správné pivo opravdu umí, dokazuje 20. února 2020 získaný titul Pan výčepní Plzeňského Prazdroje.