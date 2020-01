Na jednokolce chce Petr Beneš skočit do Guinessovy knihy rekordů

Příbram spojuje s poutním místem Svatá Hora 343 schodů. Kdekdo je rád, že je vyjde pěšky, ale blatenský rodák Petr Beneš (37) ten ne, loni se je rozhodl sjet na jednokolce. Dal to za sedm minut a vytvořil tak nový český rekord. „Zdolat tyto schody je docela těžké, protože jsou v různých úhlech a různě hluboké. Vymstilo se mi to na předposledním schodišti, kde jsem to už neubrzdil a skočil šipku,“ vzpomíná Petr Beneš.