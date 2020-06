V těchto dnech už jsou všechny objevy znovu dobře skryté pod podlahou prachatického kostela. „Mnoho lidí si myslí, že archeologický průzkum zdržuje stavební práce. „To ale není pravda,“ vyvrací zažité názory Marek Parkman. Ujišťuje, že archeologové jsou domluveni s investorem i se stavitelem. I na své výzkumy v kostele mají přesně vymezený čas a zároveň je musí při kontrolních dnech prezentovat celé skupině lidí, kde nechybí ani historici. Veškeré své nálezy musejí dokonale zdokumentovat. Na jejich rozbor teprve přijde čas. „Na tom pracujeme v zimě, když nemůžeme být venku a provádět průzkum,“ popisují. Nálezy ukládají do sáčků, ty popisují a pak odvážejí do muzejního depozitáře. „Je to obrovská piplačka,“ ujišťuje Marek Parkman. Na otázku, do jaké kategorie badatelskou práci v prachatickém kostele řadí, oba najednou vyhrknou: „Na poměry Prachaticka, jde o středně velký výzkum.“

Zdroj: Deník/ Jana Vandlíčková