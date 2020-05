Na využití kmenu pro sochu se pan Král domluvil s jednatelem Městských lesů Janem Pěstou. Lesní dělníci, mu kmen zařízli na výšku, jakou pan Král potřeboval. Obličej do pařezu Karel Král vyřezával a upravoval asi tři dny. „Ale to byly nervy,“ směje se manželka Anna. „Odešel tam se štaflemi a byl tam sám. Když jsem se tam za ním šla podívat, konce těch štaflí byly na kamenech. Víte, jaký jsem měla strach, aby se mu něco nestalo,“ vypráví manželka Anna. Základ obličeje lesního kmene vyřezal Karel Král klasickou motorovou pilou a zbytek musel dodělat dlátem. Kmen, co roste ze země, si prostě člověk do dílny neodnese, aby ho začistil jako obvykle.