Energií překypující žena se narodila na konci 2. světové války v naší metropoli a prožila zde velkou část svého života: „Moc ráda vzpomínám na své mládí v Praze, byl tam úžasný klid. Chodila jsem po městě a na různých místech se věnovala kreslení.“ Při svých toulkách městem se absolventka výtvarné školy Václava Hollara potkávala se známými malíři jako například Jiřím Trnkou nebo Janem Zrzavým.

Alena Králíčková dlouhá léta pracovala jako vedoucí propagace v Domě bytové kultury v Praze, kde se podílela na přípravě výstavních expozic. Své výtvarné nadání zdědila po otci Miroslavu Srdci, který s ní po dlouhá léta profesně spolupracoval v jejich společném reklamním studiu.

Na jih Čech jsme se s manželem odstěhovali před 10 lety na přání dcery, která zde bydlela. Nakonec ale s rodinou přesídlila do Berlína a my jsme zde zůstali sami. Rozhodně toho ale nelitujeme. Zahrada nám zde dává velkou energii. Máme to tu moc rádi.

Zdroj: Deník/ Lucie Hasilová