Když jí zakázali zpívat, pustila do realizace svého snu, inspiroval ji vlastní pobyt v Manchesteru v roce 2016. „Moje cesta do Anglie byla ideální příležitostí, jak tento sen zhmotnit,“ vysvětlila Nina Cibulková. Můj anglickej deník, jak publikaci nazvala, je autentický návod na život v cizině. „Vypráví o rozhodování, zážitcích a obsahuje smutné i veselé historky jedné bláznivé holky. Odráží tak příběh psaný formou humoristického deníku, jehož součástí jsou cestovatelské zážitky, popis anglického dění i života samotného,“ přiblížila.

Jak vás napadlo napsat knihu?

Napsat knihu bylo vždy mým snem. Realizace přišla cca po půl roce, co jsem v Anglii žila. Začala jsem psát blog (ninacibulkova.cz), kde jsem popisovala zážitky z cest i našeho denního života za hranicemi. Byl to skvělý způsob, jak dát o sobě vědět rodině a přátelům a zároveň předat pár tipů dalším cestovatelům. Nejnáročnější byl asi začátek a samotná příprava. Dávala jsem měsíc dohromady podklady, myšlenky, obsah i samotný vizuál knihy.

Co v ní čtenáři najdou? V jakém rozsahu?

Je to vlastně takový reálný, autentický popis života za hranicemi, včetně všech eskapád, pádů, zážitků i návodu, co udělat, než člověk odjede za hranice i jak se dá žít v jiné zemi. Shrnula bych to jako humoristický cestopisný deník jedné bláznivé holky. Rozsah je 144 stran.

Pro koho je vaše publikace vhodná?

Kniha je vhodná pro všechny čtenáře, nejen pro cestovatele. V knize zmiňuji i samotné začátky života v Anglii, proto je i určitým návodem na to, jak se obrnit, jak se zachovat v určitých situacích, co vše by měl člověk vědět a udělat, když se rozhodne žít někde jinde než v ČR.

Děj knihy je autobiografický, váš příběh se odehrává v Manchesteru před 4 lety, prozradíte něco zajímavého či zábavného, co se vám přihodilo?

V knize na čtenáře čeká spoustu pikantních příběhů. Když jsme hledali nové bydlení, když nás zradilo auto i historky ze samotného poznávání Manchesteru včetně příběhů z našich prvních prací. Především začátky byly někdy k pláči – slzy se valily smíchy i zoufalstvím. Vlastně si napříč celou knihou dělám srandu sama ze sebe, i ze samotného života.

Jak dlouho jste knihu psala, bylo těžké vybavit si vzpomínky? Měla jste nějaký deník z cesty opravdu napsaný?

Knihu jsem psala tři roky. Rok jsem ale měla v psaní pauzu. Počátkem letošního roku, když začala první covid vlna, jsem času využila a vrhla se do dokončení příběhu. Chybělo mi dopsat zážitky z posledních 5 měsíců. Jako předloha mi celou dobu sloužil můj blog, takže bylo kam sáhnout, když mi paměť nesloužila. V knize se objevují i ilustrace. Na samotném konci čeká na čtenáře zpětná vazba od lidí, kteří jsou sami součástí příběhu.

Kdy publikace vyjde, jak bude vypadat a kde si ji zájemci budou moci pořídit?

Knihu vydávám s internetovou tiskárnou Bookla.cz. Bude k dostání online a potom na mém křtu, který jsem kvůli současné covid situaci byla nucena přeložit na rok 2021. Čtenáři mohou sledovat i mou fb stránku (Můj anglický deník), kde píšu veškeré aktuality (křest, vydání knihy apod).