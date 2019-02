Vodňany - Aktivity pořádané v uplynulém roce v domě s pečovatelskou službou připomíná výstava fotografií.

Ve čtvrtek 22. března dopoledne byla v domě s pečovatelskou službou slavnostně zahájena výstavy fotografií z akcí pořádaných v rámci Pečovatelské služby za rok 2017. „V domově mají naši uživatelé možnost zapojit se do tvůrčích dílen. Nám se ale vloni podařilo zapojit do nejrůznějších aktivit také seniory, kteří využívají pečovatelských služeb. I návštěva této výstavy se tak pro ně stává společenskou událostí, dostanou se opět mezi své vrstevníky a společně zavzpomínají na rok minulý. A to je velmi důležité,“ řekla Daniela Davidová, ředitelka Domu s pečovatelskou službou.

Společně se zaměstnanci s pečovatelskou službou a s uživateli domova, pozvání k slavnostnímu zahájení výstavy přijali i zástupci města, starosta Václav Heřman a místostarosta Milan Kodádek.

Výstava potrvá až do 13. dubna.