Jižní Čechy - Už vás nudí pohádky? Jděte ven! Nabízíme vám několik tipů na příští dny.

Výstup na Mehelník v roce 2016 | Foto: Deník / Libuše Kolářová

V KD v Plané nad Lužnicí se ve středu od 18 h odehraje Betlémský příběh. Nadšence z Lužničanu a Lužničánku z Plané nad Lužnicí doprovodí čtrnáctičlenný orchestr pod vedením Jiřího Sychy.

Ve středu začíná v 19 h koncert duchovní hudby v mirovickém husitském kostele. Vystoupí na něm pěvecký sbor sv. Ignáce z Březnice. Poslední letošní veřejné pečení chleba v obecní peci v Lenoře na Prachaticku je naplánováno na sobotu od 9 hodin. V pátek vystoupí od 20 h v pivnici U Zlatého lva legendární táborská hc-cros-soverová kapela Sobi 20. V sobotu pořádá spolek Žabičky Horní Plané 4. ročník obnoveného Pochodu za Puchejřem. Prezentace je od 13 do 13.30 h v KIC Horní Planá v kavárně U Tří koček, pochod trvá do 16 hodin. Trasa je dlouhá 6 km a jsou na ní stanoviště, kde se plní úkoly.

V neděli čeká zájemce 20. výstup na horu Javořici u Studené. Lidé vyjdou z náměstí sv. Jana Nepomuckého ve Studené v 10 h, novoroční přípitek na vrcholu je bude čekat ve 12.30.

Klub českých turistů Otava Písek pořádá tradiční akci Silvestrovský výstup na Velký Mehelník. Start je v neděli v 9.30 hodin u ZŠ Šobrova v Písku.

Silvestr ve znamení 80. let se koná v penzionu U Ševců v Krasetíně pod Kletí. Bude připraven raut a sklenička sektu, večerem budou provázet hity 80. let. Kostýmy 80. let na sebe!