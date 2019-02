České Budějovice – Třetí ročník cyklu folkových, country koncertů a příbuzných žánrů Večery S začal v pátek 25. ledna.

Večery S dávají možnost začínajícím talentovaným umělcům vystoupit na jevišti v Divadle U Kapličky, ale i zvučným folkovým jménům na jednom pódiu. Pořadatel Jaroslav Hnízdil, zakladatel kapely Spolektiv, se vzpomínkou na své vlastní začátky říká: „Vytváříme pro ně prostor, kterého pro začínající umělce nikdy není dost a chceme tak trochu vrátit a oplatit to, jak nám pomáhali jiní, když my jsme začínali.“



Třetí pokračování vystoupeních každý čtvrtý pátek v měsíci zahájila trojice interpretů hudebně-divadelní skupina Rybníkáři, objev Dětské Porty 2018 Kamila Máčová a trio Flow Track.



Dále 25. února zahrají Josef Pelán, Pavel Zajíc a Luboš Hrdlička a Lakomá Barka, 22. března Paraván, Tereza Jakobová a The Greens a 26. dubna Hashtag, Šrája a Shivers.



Patronem ročníku je tentokrát Pavel Zajíc.