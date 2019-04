I ve slunečném odpoledni se na vernisáž fotografické výstavy přišlo podívat na 7 desítek návštěvníků. Příjemnou atmosféru podpořila hudební vystoupení žáků Evy Matouškové ze základních uměleckých škol v Písku a ve Vodňanech.

Spolek TeriFoto byl založen v roce 2007 a má 17 aktivních členů, přičemž nejmladšímu je 19 a nejstaršímu 86 let. Někteří členové fotí od raného dětství, jiní se k této zálibě dostali až později.

To, že členy spolku nejsou pouze samí profíci, dokládají slova Václavy Štofflové: „Fotit jsem začala v roce 2015, tedy v mých 60 letech a musím říct, že se mi to moc zalíbilo. Je to můj obrovský koníček a s foťákem trávím spoustu času.“ Na fotografce je vidět dojetí, když na zdech galerie sleduje vystavené vlastní makrofotografie hmyzu, kterým láskyplně říká „moji brouci“.

Výstavu je možné ve vodňanské galerii navštívit do neděle 5. května.