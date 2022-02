Půl šesté večer, sál zaplněný téměř do posledního místa. Tak to v pátek vypadalo v multikině CineStar v IGY Centru. Mezi diváky čekali na začátek promítání herec Zdeněk Svěrák se synem Janem a hudebním skladatelem Ondřejem Soukupem. Představit sem přijeli svůj poslední počin Betlémské světlo.

V zahradnictvích zahájili jarní sezonu, podívejte se na petrklíče

„S diváky jsem film ještě neviděl, takže to bude moje premiéra. Budu sledovat vaše reakce a bude ve mně malá dušička, jestli na konci přijde úlevný výdech nebo zklamání,“ řekl před začátkem filmu Jan Svěrák, který film režíroval a napsal k němu scénář.

Komedie s prvky magického realismu

Film vznikl na motivy tří povídek Zdeňka Svěráka, který se chopil titulní role, stárnoucího spisovatele Karla Šejnohy. Tomu se hromadí v hlavě nedokončené povídky. Postavy jednotlivých příběhů vystupují na denní světlo a touží po pozornosti. Partnerkou Zdeňku Svěrákovi je ve filmu Daniela Kolářová. Na plátně se představí i Vojta Kotek s Terezou Rambou, Ondřej Vetchý, Vladimír Javorský nebo Jitka Čvančarová.

„Pro mě je ten film setkáním filmu Akumulátor 1 a Vratné lahve. Tam se objevuje linka dlouholetého manželství se všemi komediálními prvky, které takové manželství může přinášet. Vedle toho tam je takový magický realismus, určitá nadsázka, nerealistické, fantazijní vyprávění, které připomíná hravost Akumulátoru 1,“ popsal snímek Jan Svěrák.

Jihočeši pomáhají lidem z Koločavy. Ženy s dětmi už dorazily na Hlubokou

„Film vznikl jako takový trucpodnik mého syna, protože já jsem využil covidové přestávky k tomu, že jsem napsal scénář filmové pohádky pro děti. Jemu se ten scénář nelíbí, tak se rozhodl natočit jiný film. Tím si myslel, že je od pohádky pokoj. To se ale mýlí, protože až budu mít zase čas, tak se do toho znovu obuju,“ řekl s úsměvem Zdeněk Svěrák.

O hudbu se postaral skladatel Ondřej Soukup, pro něhož bylo páteční zhlédnutí premiérou. „Bylo to poprvé, kdy jsem napsal hudbu dřív, než vznikl film. Dostal jsem scénář a jak byl covid a nic se nedělo, psal jsem. Vytvořil jsem asi sedm nebo osm témat, až jedno Honza vzal,“ uvedl.

Jihočeské kulisy

Jednou z lokalit, kam nás herci ve snímku vezmou, je zámek ve Stráži nad Nežárkou. „Když jsme se scházeli při takzvaném proveselování, přemýšleli jsme, kam by mohl vzít Karel ženu na výlet. Táta přišel se Stráží nad Nežárkou a Emou Destinnovou, tak jsme hledali souvislosti, až jsme je vyštrachali,“ vyprávěl Jan Svěrák. „Jsme zvědaví, co to způsobí. Paní, co se tam o zámek stará, je taková skromná dáma. Všechny peníze, které s manželem vydělají, dají do opravy zámku. Sama, maximálně s brigádníkem, prodává lístky a provádí. Jestli se stane totéž, co po Vratných láhvích, kdy byl obrovský boom balonového létání, návštěvníci se jí tam pohrnou. Varovali jsme jí, ať si připraví brigádníky na výpomoc. Moc bych jí to přál,“ dodal Jan Svěrák.

Zdroj: archiv DeníkuPřekvapil ho při natáčení snímku některý z herců svým komickým umem? „Můj táta," smál se Jan Svěrák. „Ve filmu jsem hrál po pěti letech, takže jsem si trochu odvykl, že nemusím mluvit tak nahlas, nemusím se mimicky projevovat. Synova rada před každým snímkem zněla jednoduše: Nehraj! Měl jsem zakázáno hrát, dokonce mi zakázal dělat mladšího," vyprávěl Zdeněk Svěrák.

Film má naplánovanou premiéru na 10. března. Tato velmi oblíbená a úspěšná dvojice otec a syn Svěrákovi jezdí ale do Českých Budějovic představit své tvůrčí počiny v předpremiérách pravidelně. V roce 2007 to byly Vratné lahve, které se s 39 592 diváky staly třetím nejnavštěvovanějším titulem v existenci multikin CineStar v Českých Budějovicích, zároveň to byl nejúspěšnější film roku 2007.

Jaro přebírá vládu. V Budějovicích těší první kvetoucí stromy a rostliny

Letos slaví budějovické multikino CineStar 20 let existence. Co by mu pánové popřáli? „Aby bylo dost filmů, na které přijdou diváci a dost diváků, kteří budou ještě ochotni chodit do kina," řekl Jan Svěrák. „Já bych všem kinům přál, aby měli v každém někoho takhle skvělého, jako jste vy," řekl Ondřej Soukup na adresu manažerky multikina Svatavy Kopečkové.