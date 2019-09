Strakonice připravily zábavu nejen sobě. Počítejte ale s uzavřením náměstí

Strakonice – Od pátku 13. září od 10 hodin do soboty 15. září do 17 hodin bude uzavřena polovina Palackého náměstí ve Strakonicích. A to jak v prostoru před, tak za Mariánským sloupem.

Multižánrový festival nabízí zábavu po celém městě. | Foto: Redakce

Důvodem uzavření ulice je pořádání akce Strakonice nejen sobě. Třetí multižánrový festival se bude konat po celém městě. S hlavním programem obsadí OC Maxim, Palackého náměstí, prostor Pod Hvězdou – u stonehenge, Rennerovy sady Šmidingerovu knihovnu. Další program pak pojmou místní čajovny, hospůdky a kavárny. Těšit se můžete na koncerty, noční divadlo, tvořivé dílny, historickou módní přehlídku a mnoho dalšího. Program najdete na webu nejensobe.cz nebo facebooku @nejensobe.

Autor: Klára Alešová