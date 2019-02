STRAKONICE -kino Oko praskalo ve švech, letošní trhák Vratné lahve padl do noty i seniorům. Do konce roku je čeká i film Obsluhoval jsem anglického krále.

V kině Oko se uskutečnilo v polovině minulého týdne vůbec první promítání pro seniory a zdravotně postižené občany. Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí strakonických kin Dagmar Čamkové.

Jaká byla premiéra tohoto projektu?

Kino bylo plné. Příjemně mě to překvapilo, protože s až tak velkým zájmem jsem skutečně nepočítala. Prvním filmem byl letošní „trhák“ - Vratné lahve. Ten tak zároveň zlomil místní rekord. Včetně těch středečních 208 diváků vidělo snímek ve všech strakonických kinech dohromady 3404 lidí.

Jak vůbec tato myšlenka vznikla?

Začali jsme vloni na podzim s celkem úspěšným víkendovým odpoledním promítáním pro děti. Pak jsme si ale řekli, proč to nezkusit také pro seniory. Myšlenka vznikla někdy před prázdninami a pak už nebylo daleko k její realizaci. Skončíme pravděpodobně v dubnu a po vyhodnocení zkušeností a zájmu začneme eventuálně znovu s příchodem podzimu.

Kdy budete promítat?

Navštívila jsem klub důchodců a konzultovali jsme výběr optimálního termínu i času. Takže budeme promítat vždy každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 hodin. To je čas přijatelný pro všechny i pro ty mimostrakonické. A středa je takový volnější den.

Mohou sami lidé přijít s nějakými návrhy?

Určitý „dramaturgický“ záměr sice mám, ale dál chci pochopitelně se seniory spolupracovat. Ráda bych od nich slyšela podněty i konkrétní návrhy. Jsme připraveni hrát pro ně i „filmy na přání“. Pochopitelně to nebudou snímky úplně nové. Ale také ne ty, co už byly v televizi.

A jak bude programová nabídka vypadat?

Největší zájem je pochopitelně o české filmy. Pro letošek máme zajištěné oba nejúspěšnější domácí snímky, již zmíněné Vratné lahve a na prosinec je přichystán Menzelův film Obsluhoval jsem anglického krále. Do konce roku ještě promítneme český Grandhotel a Podskalského „hašlerku“ Ta naše písnička česká. Nových českých filmů ale není mnoho, navíc takových, aby byly pro tuto diváckou skupinu vhodné. Požadavek ze strany seniorů zněl na „pohodové“ filmy, takže výběr je opravdu zúžený. Musím proto sáhnout i do zahraniční produkce.

A jak to vypadá s cenou vstupného? Bude pro seniory přijatelná?

Chceme dodržet slíbenou cenu vstupného třicet korun. Pro vysvětlení – cenu nestanovujeme my, určuje ji majitel práv na promítání filmu. Distribuční společnosti jsou komerční podniky, chtějí vydělávat. Je obtížné za zmíněnou cenu filmy vyjednat, ale zatím se to zdařilo. Výjimkou bude ale Menzelův film, kde vstupné bude čtyřicet korun. Ale věřím, že to opravdu bude jen výjimka.