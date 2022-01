Ulice se na TV Nova vysílá od roku 2005, napadlo vás někdy, že se stanete součástí týmu a příběhů tohoto oblíbeného nekonečného seriálu? Kdy tato nabídka přišla, váhal jste s přijetím, co to pro vás znamená? Sleduje Ulici třeba někdo ve vaší rodině dlouhodobě?

Vzpomínám si na období, kdy se seriál začínal vysílat. Bylo mi čerstvě patnáct let a upřímně tehdy by mě ani ve snu nenapadlo, že se stanu součástí takto oblíbeného seriálu, ale vlastně ani to, že se stanu hercem.

Třicet let od Slunce, seno. Zdeněk Troška ukázal, co je v Hošticích nového

Na jaře loňského roku jsem byl pozvaný na casting právě na roli spisovatele Jakuba Štěpánka. Absolvoval jsem kamerové zkoušky a byl vybrán. Neváhal jsem ani minutu. Dárky se přece neodmítají (smích). Z produkce mi totiž tuto milou zprávu volali v den narozenin. Popravdě řečeno jsem netušil, že mám kolem sebe spoustu známých, kteří Ulici sledují, ovšem nejvěrnějšími diváky jsou mí prarodiče.

Hrajete novou postavu Jakuba Štěpánka, synovce policejního náčelníka Hermanna, který je nadějným spisovatelem, scénáristou. Tvůrci avizovali, že v příběhu způsobíte vztahové zemětřesení, můžete nastínit, co se stane?

Ano, je pravda, že u rodiny Marečkových bude postava spisovatele Štěpánka způsobovat menší vztahové otřesy. Jakub Štěpánek je velmi ctižádostivá a cílevědomá osoba. Dostal nabídku od komerční televize, aby napsal scénář pro kriminální seriál a členové rodiny Marečkových mu slouží jako inspirace pro psaní, jelikož si zažili v minulosti velice dramatickou událost. Samotného Jakuba ale překvapí, jak mu přípravy, konzultace a samotné psaní scénáře přerostou přes hlavu. Bude to hodně zapeklité a pro diváka určitě napínavé.

Gumpův příběh lze vidět už na Netflixu. Podívejte se, jak se natáčelo v Táboře

Jak dopředu se jednotlivé díly točí? Víte, jak se bude vaše postava vyvíjet, nebo je to i pro vás překvapení?

Jednotlivé díly se točí s asi dvouměsíčním předstihem. Je to celkem rychlý proces, všechny složky tvůrčího týmu musí jet na plný výkon. Za den se stihne natočit klidně i dvanáct obrazů. Vývoj mojí postavy mi byl od kreativní producentky nastíněn hned ze začátku mého natáčení, ale jak přesně se bude vyvíjet, a jak skončí je pro mě zatím překvapení, i když už vím o pár možný variantách.

Máte něco se svým seriálovým hrdinou společného? Jak vám postava Jakuba sedla, čím vám je sympatická, a naopak je něco, proč na ní nejste pyšný? Musel jste se něco učit – znalost, praktická činnost? Co bylo zatím nejtěžší a naopak, co vám šlo samo?

Do jisté míry mám s Jakubem Štěpánkem společnou cílevědomost a vytrvalý tah na branku. Ovšem pan scénárista se v určitých situacích nebojí jít přes mrtvoly, což mi není zrovna sympatické. V rámci této role jsem se žádnou speciální znalost učit nemusel, i když mám tento styl herecké přípravy moc rád. Dovolím si vzpomenout na intenzivní půlroční basketbalovou přípravu, kterou jsem společně se svými kolegy musel podstoupit před natáčením filmu Zlatý podraz. Tyto herecké přípravy dokonale stmelí kolektiv herců.

OBRAZEM: Jak filmaři točili detektivku Místo zločinu České Budějovice

Na natáčení seriálu Ulice bylo pro mě určitě nejtěžší zvyknout si na rychlé tempo natáčení a na velké množství textu k naučení. Ale pokud je herec v tomto ohledu svědomitý, a je si vědom svých možností, nemá problém se přizpůsobit a zvládat vše na sto procent. Našel jsem si svůj styl přípravy, který mi vyhovuje.

S kým vás diváci nejčastěji v televizi uvidí? S kterými hlavními protagonisty se vám dobře hraje? Je tam nějaký kolega, kolegyně, která vás inspiruje a proč? Koho jste si oblíbil, s kým si rozumíte?

Postava Jakuba se bude hlavně objevovat v lince rodiny Marečkových, takže mě diváci nejvíce uvidí například s paní Milenou Steinmasslovou a Markétou Stehlíkovou. V tomto ohledu jsem měl štěstí. Zrovna dvě zmiňované kolegyně jsou herečtí partneři par excellence! Paní Steinmasslová je velmi milá osoba s neskutečnou profesionalitou, díky které na vás dokáže přenést vnitřní klid. S Markétou Stehlíkovou máme stejný smysl pro humor a celkově na sebe herecky slyšíme, takže je to jedna velká paráda. Hlavně se spolu během natáčení dost nasmějeme. Oblíbil jsem si každého kolegu, se kterým jsem se potkal na natáčení. Celý tvůrčí tým je jedna velká rodina. A každé takové setkání je pro mě inspirací.

Čím si myslíte, že oslovíte různé generace diváků?

Myslím si, že Jakub Štěpánek vnese do seriálu nový vítr, který, jak už bylo řečeno, může způsobit menší vztahovou vichřici či zemětřesení. Ale je na konkrétním divákovi, zda to bude vnímat pozitivně, či negativně.

V Táboře sněžilo. Natáčela tu zahraniční produkce

Prozradíte svou vysněnou filmovou, či divadelní roli? Máte oblíbeného režiséra, pod kterým byste rád účinkoval? Žánr?

Jéj. Řekl bych, že mám v hlavě hodně vysněných rolí, ale ty si nechám pro sebe (smích). Jsem teprve na začátku herecké kariéry, takže se snažím na každé roli najít to, co mě obohatí a posune. Každý režisér, se kterým se dokážeme v rámci práce dostat na stejnou lidskou i pracovní notu a dovést výsledek do zdárného konce, je můj oblíbený.