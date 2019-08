S dobrodružným Zmizením Edwina Lindy začal už ve 12 letech a stále přepisoval. „Bylo osm verzí,“ vysvětluje David Jan Žák.

Vůbec prý nemá problém vcítit se do dětského čtenáře. V dobrodružné trilogii vzpomíná i na své dětsví. „Bojoval jsem s bandou šikanérů, také jsem skončil v nemocnici, když jsme se praštil do míchy,“ vypráví autor, který příběh Edwina Lindy zasadil do rodné Šumavy. „Je to osobní kniha,“ dodává.

Druhou z verzí psal dokonce David Jan Žák do Deníku. „Vycházelo to jako povídky na pokračování,“ vzpomíná. Tehdy si chtěl prý vyzkoušet, jaký bude ohlas. „A ono to fungovalo,“ říká.

Přesto se mu stále něco nezdálo a rozhodl se příběh předělat. „Pořád jsem hledal tvar a postavy,“ vysvětluje. Přál si, aby byla kniha dobře zfilmovatelná. K tomu mu dopomohl režisér Dan Wlodarczyk. „Byl tak hodný, že četl moje verze, opoznámkoval je, dokonce to se mnou pobral,“ chválí režiséra David Jan Žák, který chtěl, aby jeho příběh fungoval nejen na papíře. O možnosti převést ho na plátno se stále jedná. Právě tuto osmou verzi mu ilustroval Jindra Čapek. „Příběh ho zaujal a vyprávěl o něm na večírku Albatrosu,“ považuje si pomoci přítele.

Po prvním díle, který vznikal tolik let, už nebyl problém a brzy stál na stole druhý díl. Ten by měl vyjít na podzim. Zda se čtenáři podívají s Edwinem do jiných dimenzí, nechce autor prozradit. Rozhodně se s hrdinou ale setkáme. „Hlavně ale s partou, která po něm pátrá,“ nastiňuje David Jan Žák.

Z příběhu má vzniknout nakonec trilogie. Také dětské literatuře se chce spisovatel věnovat dál, odpočine se u ní totiž od psaní pro dospělé čtenáře.