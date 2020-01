V obci o osmi číslech popisných nedaleko Křemže, ve Vinné, nebo na hradě Helfenburk zakotvil v červnu filmový štáb režiséra Zdeňka Trošky. Zatím poslední pohádka režiséra Zakleté pírko se natáčela totiž i na jihu.

Zdeněk Troška má na hezká venkovská stavení „čuch“, a tak objevil dům manželů Klimešových ve Vinné. Sám zaklepal u jejich dveří. „Pan Troška říkal, že nic lepšího neviděl,“ smál se pan domácí, keramik Lubomír Klimeš. Se ženou souhlasili a dům poskytli. „Pana Trošku máme rádi,“ odůvodnili. Dvůr pohádkového statku se ale natáčel o 300 km dál v Přerově nad Labem.

A tak vznikla v pořadí devátá pohádka Zdeňka Trošky. „Každou jsem se snažil dělat jinak,“ říká režisér. Tentokrát vyměnil čerty za hastrmana. Lukáš Pavlásek v roli hodného vodníka pomáhá hlavní postavě Anince (Anastasia Chocholatá), která utekla od svých zlomyslných sester, zachraňovat zakletého prince Vítka. Pohádka se jmenuje podle kouzelného předmětu, který dívka najde. „Vždycky, když se Aninka zatočí a pírko políbí, objeví se princ,“ vypráví Zdeněk Troška.

Pohádka měla premiéru 2. ledna. Natáčela na jihu Čech a také u nás ji viděli už v předstihu. První premiéra se konala podle Svatavy Kopečkové, generální manažerky multikina CineStar v IGY Centru, už 9. prosince právě tam, a to s filmovou delegací – Lukášem Pavláskem a Zdeňkem Troškou. „Lidé panu režisérovi děkovali, moc se jim to líbilo,“ vzpomíná Svatava Kopečková. Na předpremiéru s tvůrci přišlo 600 lidí. Od 25. prosince, kdy Cinestar v IGY Centru i ve Čtyřech Dvorech promítaly pohádku v předstihu jednou denně, přišlo do pátku celkem 758 diváků. Generální manažerka multikina ze Čtyřech Dvorů Jana Soulková uvádí, že titul patří v návštěvnosti k první pětce. „Lidé počítali s premiérou, tedy s pozdějším termínem,“ myslí si Svatava Kopečková s tím, že ještě další určitě přijdou.

Čtrnáct dní předem viděli Zakleté pírko i Vlavotýnští v Kině Sokolovna. Dříve se promítalo i ve strakonickém kině Oko.