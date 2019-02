České Budějovice – Výstaviště v Budějovicích tentokrát přivítalo hlavně mláďata dinosaurů.

Mláďata, ale i statní dospělí ještěři jsou k vidění na budějovickém výstavišti, kam se po čase vrátila expozice modelů dinosaurů.



Podle manažera akce Lukáše Miloty jsou pravěká monstra z plzeňského a dalších dinoparků a po výstavě se jejich cesty zase rozdělí. Robotické i statické modely jsou v životní velikosti a největším z nich je barosaurus. „Je dlouhý dvacet šest metrů, pohybuje hlavou, ocasem, pusou, dýchá,“ vypočítává některé „životní“ funkce modelu Lukáš Milota. V pavilonu vládne mírné přítmí, ale modely jsou dobře nasvícené.



Výstava je otevřená od soboty. A na nepřízeň návštěvníků si nemůže stěžovat. Vnučku Michaelu, která chodí do čtvrté třídy, přivedla do expozice Eva Adamová z Českých Budějovic. „Je to hezké,“ uvedla s úsměvem na adresu výstavy Eva Adamová při vybírání trička s nezbytným dinosaurem pro svou svěřenkyni. Mladé návštěvnici se makety také líbily. Nablízko sice viděla pravěké ještěry poprvé, ale nepřipravena do přítmí sálu nevešla. „Znám triceratopse, tyranosaura,“ vyjmenovala pohotově Michaela Adamová dávnověké příšery, které „ovládá“.



Někteří zájemci dorazili i opakovaně. Zdeněk Remta z Trhových Svinů přivezl syny Dominika a Jakuba. „Byli jsme tady, je to asi čtyři roky zpátky. Klukům se to líbilo,“ zmínil Zdeněk Remta a žáci1. a 3. třídy přisvědčili, že se na výstavu těší.

Akce je tento rok zaměřena na mláďata dinosaurů. V životní velikosti lze třeba vidět tyranosauří sourozence při jejich hrách nebo malé stegosaury dovádějící vedle rodičů. Návštěvníky čeká také promítání v kině ve 3D formátu.