Blatná – Poslední Blatenská prázdninová siesta je tu a pozvání přijala skupina Brix, kapela, která vznikala na podzim roku 1989 v Kutné Hoře.

ilustrační snímek | Foto: cz.depositphotos.com

„Probere historii skupiny, zaměříme se na pořádný bigbít, co to vlastně bigbít je. Jaké bylo hraní v 80. letech, proč skupina, ač vydala několik desek, v rádiích nehraje. Jak je těžké napsat song a co vše to obnáší,“ říká šéfredaktor Rádia Blatná Josef Týc.