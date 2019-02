Vodňany - Loutkový soubor Pimprlata z Vodňan je jedním ze dvou souborů v Čechách, které fungují bez přerušení více než padesát let.

Jejich loutky jsou staré, jako divadlo samo. Dnes se pyšní už také historickou hodnotou. Amatérští loutkáři divadélka Pimprlata se k nim také chovají s patřičnou úctou a pokorou. Mezi první vodňanské loutkovodiče patřili ve třicátých letech minulého století členové místních spolků Sokola, Baráčníků, nebo Sboru dobrovolných hasičů. Dnešní soubor má třináct stálých členů. „Pro děti hrajeme každou lichou sobotu v měsíci a vždy novou pohádku. Každé představení je premiérou a současně i derniérou.

Dramaturgicky se k pohádce opět vracíme po uplynutí dvou i více let. V Kašpárkově truhle máme dnes asi padesát pohádek, které můžeme kdykoli oprášit, “ řekla principálka souboru Květa Louženská. Loutkářské profesi se amatérsky věnuje již 45 let. Před třiceti lety se stala historicky první ženou, která se postavila do vedení souboru. Pod jejím vedením odehrají za sezonu v divadélku ve Smetanově ulici kolem dvaceti pohádek, další pak při pohostinných vystoupeních. „Divadlo se musí dělat s láskou, jinak by to ani nešlo. Tím nemyslím samotnou hereckou práci, ta už je pro nás jen pomyslnou třešničkou na dortu, ale v divadle musí dělat všichni všechno. Od uklízečky, až po švadlenu.

První divadelní spolek ve Vodňanech byl založen počátkem roku 1861. Dnes ve Vodňanech v loutkářském řemesle amatérsky pokračují členové rodin Louženských, Vovesných a Velkových. Loutkové divadlo Pimprlata funguje při Městském kulturním středisku Vodňany a od roku 2000 hraje v divadélku ve Smetanově ulici.