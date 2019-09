Strakonice – Divadlo Radka Brzobohatého uvede ve středu 11. září v kulturním domě komedii Bruno Druarta s názvem Parfém v podezření.

Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá se vrah. Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Všechny jsou v podezření, protože okolo slídí Oscar Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, který vyznává ještě nevšednější policejní metody. Motiv může mít každá z nich, ale alibi, zdá se, nemá žádná. Co skrývají a co skrývá komisař? Bude vrah dopaden? A kde se vzala ta vůně parfému? Toto a ještě mnohem více prozradí Parfém v podezření! Režie Jakub Nvota. Hrají: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona Postlerová, Vanda Károlyi / Jitka Smutná, Romana Goščíková, Lukáš Malínek, Lukáš Burian. Od 19 hodin, vstupné 340 korun.