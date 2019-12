Národní plán investic schválený aktuálně českou vládou počítá se státní podporou i pro rekonstrukci otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku nebo stavbu nového divadla v Českých Budějovicích. Na obě akce by samostatné finance jihočeské metropole nebo kraje těžko stačily.

Co se týká příprav zmíněných investic, více pokročily u chystané rekonstrukce otáčivého hlediště. Podle primátora Českých Budějovic Jiřího Svobody už se chystá vypsání architektonické soutěže na budoucí podobu scény, kterou v létě tradičně provozuje Jihočeské divadlo. Potřebné dokumenty už jsou hotové. „Jakmile vypsání soutěže podepíšu, rozjede se to,“ říká Jiří Svoboda.

Počítá se přitom, že by nové hlediště vzniklo v zámecké zahradě. Náměstek primátora Juraj Thoma řekl, že o případném přemístění mimo zahradu už se neuvažuje, protože s pozemky sousedního Kvítkova dvora souvisejí komplikované vlastnické vztahy.

Až do roku 2050 bude státní kasa počítat s tím, že dá více než miliardu korun na nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově nebo na nové divadlo na českobudějovickém Mariánském náměstí. Zmíněné akce se totiž staly součástí Národního plánu investic. „Plán je pořád jenom plánem, bude záležet na tom, jak budeme připraveni,“ zdůrazňuje ale budějovický primátor Jiří Svoboda.

Budějovice navrhly do seznamu více investic mimo jiné třeba novou všesportovní halu.Bylo možné žádat o podporu na jakékoliv projekty nad 50 milionů korun. Uspěly s plánem na novou divadelní budovu na Mariánském náměstí a rekonstrukcí otáčivého hlediště, které provozuje Jihočeské divadlo. „Jsme rádi, že se tam tyhle projekty, na které by město ekonomicky nedohlédlo, dostaly,“ oceňuje Jiří Svoboda, že stát by přispěl alespoň na něco v konkurenci celé republiky.

V pokročilejším stadiu příprav je rekonstrukce otáčivého hlediště Českém Krumlově. Soutěž na novou podobu otáčka má být vyhlášena v nejbližších týdnech. Podle náměstka primátora Juraje Thomy jsou ve hře dvě varianty. Vznik nové točny na místě té stávající se zázemím v Bellarii, což se ale příliš nezdá památkářům. Nebo umístění točny jinde v zahradě a vytvoření nového zázemí.

Architektonická soutěž se chystá i na novou budovu pro divadlo a filharmonii v Českých Budějovicích. Město ale musí učinit jeden nutný krok. „Nejprve musí proběhnout změna územního plánu,“ upozorňuje Juraj Thoma s tím, že pak bude pozemek na Mariánském náměstí určen pro divadlo. Začít se stavbou by se mohlo v letech 2024/2025. Přípravná studie, která byla pro záměr zpracována už dokonce stanovila i datum otevření. „Je to jeden pátek v roce 2027,“ uvedl s úsměvem Juraj Thoma.

Národní plán investic zahrnuje především dopravní stavby, mimo jiné třeba středočeskou část D3, ale dostaly se do něj i kulturní objekty.