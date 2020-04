„Vzniklé situace mimořádně litujeme a věříme, že všem našim divákům budeme moci zprostředkovat silné divadelní zážitky na některé z našich scén v Českých Budějovicích nebo v roce 2021 před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,“ vyjádřili se zástupci divadla.

Vedoucí útvaru marketingu a komunikace Jana Mazurová uvedla, že přípravy na dvě autorské novinky, a to činohru Da Vinci Petra Zelenky a představení Muž Dvojhvězdy Petra Formana, byly v plném proudu. „Doteď jsme je připravovali a pracovali, tak abychom je v létě mohli odehrát,“ vypráví. Ve výrobě a často i hotové byly kostýmy a dekorace, v Ostravě se konala zkouška projekce, jež měla být součástí inscenace Muž Dvojhvězdy. Divadlo si hodlá ponechat tato nachystaná představení do příštího roku.

Zrušení sezony bude využito k bezodkladnému zahájení nutných oprav otáčivého hlediště. Ty budou podle Jany Mazurové v režii divadla. Nutné opravy budou podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy stát 24 milionů korun. „Herce tedy v sezóně zcela netradičně vystřídají stavbaři,“ přiblížil Juraj Thoma. Tím, že se k opravám přistoupí nyní, nebude ohrožen divadelní provoz v roce 2021.

Využít toho, že letos na otáčivém hledišti nebude sezona, rozhodně chce také českokrumlovský hrad a zámek, a spojit opravy otáčka s velkou rekonstrukcí sousedního letohrádku Bellárie. „Okamžitě jsme dnes na všech stranách po této zprávě zahájili diskuzi, jestli urychlíme práce na Bellárii a rozjedeme je spolu s otáčkem ve velkém,“ říká kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko. „Je velmi důležité ty práce sjednotit. Ovšem je to především otázka financí, protože získat peníze na rekonstrukci letohrádku z různých zdrojů od ministerstva nebude za současné situace jednoduché. Je to však zásadní, nabízí se výjimečná příležitost sjednotit ty práce letos,“ myslí si kastelán a říká: „Jsme proto všichni s krajem a divadlem na telefonech a podnikáme první kroky. Budeme spolupracovat.“

„Vracení vstupného bude zahájeno po ukončení mimořádných opatření a zahájení provozu pokladny Jihočeského divadla,“ slibuje za divadlo Jana Mazurová. Vstupenek podle ní divadlo prodalo na otáčivé hlediště 37 427 kusů.

V této době mohou být opatření, kvůli nimž muselo Jihočeské divadlo přerušit svou činnost, pro kulturní instituce likvidační. Někteří diváci, jak zaznamenala Jana Mazurová, nechtěli vrátit vstupenky, aby tak Jihočeskému divadlu pomohli. Pokud diváci chtějí, mohou divadlo podpořit libovolnou částkou na https://www.donio.cz/JihoceskeDivadlo a odměnou za to si mohou na Mall.tv pustit záznam z divadelního představení. Tyto projekce odstartovala v neděli taneční inscenace Petra Zusky Klíče odnikud. Vybrané záznamy her můžete sledovat online v rámci projektu #kulturazije. Další projekci Jihočeského divadla v online prostředí bude k vidění ve čtvrtek 16. dubna, a to opera JD La traviatta. „Takto budeme fungovat do konce omezení hraní na jevišti,“ vyjádřila se Jana Mazurová.