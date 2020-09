"Jde opravdu jen o letmá zastavení. Jen o důvody, proč slézt z kola, v minus 18 stupních vylézt z rozehřátého auta nebo jen tak, narychlo, zvednout foťák a cvaknout. Nejsem fotograf v pravém slova smyslu. Ani jedna fotografie nebyla nikdy určena na výstavu. jsou to pouze mé vzpomínky, mé záblesky," řekl autor na počátku vernisáže.

Fotografie můžete v Čajovně Pod stolem vidět do konce října od čtvrtka do neděle od 14 do 22 hodin.

Ivana Řandová