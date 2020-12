Jihočeský krajinář Valentin Horba vystavuje své obrazy v kávovém klubu Vykulená Sova v Písku. Obrazy zde instaloval v pátek 11. prosince.

Výstava obrazů Valentina Horby. | Foto: Deník / Petr Škotko

Bohužel, vládní nařízení o uzavření restauračních zařízení, možnost návštěvy komplikuje. Aktuálně budou obrazy k vidění do pátku 18. prosince, poté až po zrušení omezení. Kávový klub Vykulená Sova je v běžném provozu otevřen pondělí až středa od 12 do 20 hodin, čtvrtek a pátek od 12 do 22 hodin, v sobotu od 14 do 22 hodin a v neděli od 14 do 20 hodin.