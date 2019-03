Blatná – Dotýkání se exponátů je doporučeno! Takový nápis by mohl stát u Městského muzea v Blatné.

Už několik let tam budují stálou expozici a 28. března otevřou její třetí část. Díky ní se návštěvníkům naskytne pohled na historii Blatné od pravěku až do roku 2014. To vše se zážitkem!