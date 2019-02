Strakonice /ROZHOVOR/ - Muzeum středního Pootaví Strakonice připravuje na rok 2018 dvě velké akce.

A podle ředitelky Ivany Říhové se nepodaří je zvládnout, pokud nepomohou i lidé.

O co se jedná, paní ředitelko?

V rámci připravované revitalizace hradu a výstavních prostor Muzea středního Pootaví Strakonice chceme připravit také novou expozici ČZ. Pokud doma máte motocyklové jezdecké přilby z různých období, prosíme, ozvěte se nám. Pomůžete tak vytvořit budoucí expozici podniku, který má ve Strakonicích dlouhou historii.

Druhá se netýká expozice, ale nicméně stejně důležitá. Dokonce bych řekl, že ohledně blížícího se výročí 50 let od srpna 1968 i důležitější a významnější.

To máte svým způsobem pravdu. Na rok 2018 připravujeme brožuru k tématu Srpen 1968 v našem regionu, jejíž stěžejní částí budou výpovědi pamětníků tehdejších událostí a fotografie. V současné době se obracíme i na vás s výzvou ke spolupráci. Pokud uchováváte v rodině vzpomínky na dobu, kdy do našeho města a okresu přišla vojska Varšavské smlouvy, vlastníte fotografie, letáky, jiné tištěné materiály, např. Zvláštní vydání Našich novin, Svobodný zpravodaj, Strakonický Švanda, či máte něco dalšího, obraťte se na nás. Pomůžete nám tím vyplnit mezeru v dějinách našeho města.