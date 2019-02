Strakonicko - Kam za zábavou od 13. února na Strakonicku?

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Kina:

OKO STRAKONICE

Alita – Bojový anděl: čtvrtek 14. až pondělí 18. února od 17.30 h. Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím neví. James Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světové kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice. Vstupné 150 Kč.

Léto s gentlemanem: čtvrtek 14. až neděle 17. února od 20 h. Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur. Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Vstupné 130 Kč.



Potomek: pondělí 18. a úterý 19. února od 20 h. Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá nějaká špatná, nadpřirozená síla. Vstupné 120 Kč.



Cena za štěstí: úterý 19. a středa 20. února od 20 h. Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho ale hledat? Film režisérky Olgy Dabrowské ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vstupné 110 Kč.



VODŇANY

Úniková hra: středa 13. února od 19.30 h. Americký psychologický thriller vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje. Vstupné 120 Kč.

Ženy v běhu: středa 14. února od 19.30 h. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Vstupné 130 Kč.



Léto s gentlemanem: pondělí 18. února od 19.30 h. Nový český film s Alenou Antalovou, Jaromírem Hanzlíkem a Igorem Barešem v hlavních rolích. Vstupné 130 Kč.



BLATNÁ

Metallica – koncert v Nimes: středa 13. února od 19 h. V mystickém prostředí starořímské arény duní prověřené metalové skladby. Legendární Metallica by koncertovala kdekoliv. Přesto kulisa, kterou zvolila jednoho červencového večera 2009, dodala vystoupení magickou atmosféru. Vstupné 150 Kč.



Alita – Bojový anděl: pátek 15. února od 20 h. Filmová novinka režiséra Jamese Camerona. Vstupné 130 Kč.



VOLYNĚ

Alita – Bojový anděl: čtvrtek 14. února od 20 h. Sci-fi příběh o tom, jak se z obyčejné kyberholky stane bojový anděl. Vstupné 120 Kč.

Léto s gentlemanem: úterý 19. února od 20 h. Nová česká romantická komedie. Vstupné 120 Kč.



Divadlo:

KD VODŇANY

Parfém v podezření: úterý 19. února od 19.30 h.Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá se vrah. Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Všechny jsou v podezření, protože okolo slídí Oscar Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, který vyznává ještě nevšednější policejní metody. Motiv může mít každá z nich, ale alibi, zdá se, nemá žádná. Co skrývají a co skrývá komisař? Bude vrah dopaden? A kde se vzala ta vůně parfému? Toto a ještě mnohem více prozradí Parfém v podezření!



Výstavy:

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA STRAKONICE

Užitá tvorba V. Horby. Výstava prací Valentina Horby ku příležitosti jeho 45 let tvorby je instalována ve společenském sále ŠK a je možné ji navštívit do 30. června.



Altán BRUT ART. Výstava je přehlídkou tvorby umělců s mentálním handicapem a se zkušeností s duševní nemocí, kteří se sdružují v pražském ateliéru A.R.T. Ve vstupní hale ŠK je možné instalaci navštívit do 4. března.



MĚSTSKÁ GALERIE VODŇANY

Slované v jižních Čechách. Výstava je malým příspěvkem k velkému výročí 1500 let od příchodu prvních Slovanů na naše území a představuje současný pohled na vznik a vývoj slovanského etnika. Součástí výstavy je také rekonstrukce kremační hranice pro žárový pohřeb.

Výstavu je možné navštívit do 25. března.



TVRZ VOLYNĚ

JIŘÍ KUBELKA (1960–2018). Retrospektiva akademického malíře ze Strakonic. Rozsáhlejší průřez jeho pestrým výtvarným dílem. Obrazy, kresby, grafika, sklo, porcelán. Výstava potrvá až do 30. března letošního roku.

Přírůstky 2016 – 2017. Reprezentativní výběr nejrůznějších předmětů získaných do sbírek Městského muzea ve Volyni v letech 2016 až 2018. Výstava potrvá až do 30. března 2019.



Pro děti

KINO OKO STRAKONICE

Krtek a orel: sobota 16. února od 15.30 h. Pásmo pohádek pro nejmenší. Vstupné 40 Kč.



KINO VOLYNĚ

O dobré duši: neděle 17. února od 15 h. Klasická loutková pohádka MŠ Lidická Strakonice. Vstupné dobrovolné.



KINO BLATNÁ

Lego příběh 2: neděle 17. února od 15 h. Opět se setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. Vstupné 120 Kč.

Hasilová Lucie