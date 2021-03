Snímek se natáčel na "domovské půdě". Podle producenta Martina Růžičky filmaři dlouho hledali správnou lokaci a paradoxně ji nakonec našli ve vsi Bořice u Mirotic, kde je režisér Bohdan Sláma doma. Náves pro natáčení filmaři upravili a dostavěli do jejího středu dva domy, radnici a obchod.

V komparzu a menších rolích si zahráli místní, například i 83 letá Božena Fučíková. Do Bořic také přivezl štáb známé tváře. Kromě oceněných hereček také Barboru Polákovou, Zuzanu Kronerovou, Pavla Nového či slovenského herce maďarského původu Csongora Kassaie. Tomáš Jeřábek, kterého každý televizní divák zařadí do reklamy na banku, o pauze při natáčení Českobudějovickému Deníku vypravoval: „Pracovat v místě bydliště režiséra je skvělé, všichni ho tu znají. Jsme tu ubytovaní u jednoho pána na vejminku. Mámu tu takovou pracovní dovolenou.“ Práce to však byla náročná, začátkem května 2019 se natáčelo za velmi chladného počasí, kdy pršelo, a padaly kroupy. „Když ráno začínáme, je těsně nad nulou a máme dřeváky na bosé nohy,“ líčil tehdy s úsměvem útrapy Csongor Cassai.

Krajina ve stínu se stala podle Sdružení českých filmových kritiků také nejlepším filmem roku 2020. Bohdan Sláma Českobudějovickému deníku řekl: „Toho ocenění si vážím. Ne kvůli sobě, ale kvůli svým spolupracovníkům.“

Jedná se o jeho první historický film. Černobílý snímek byl pořízen na klasický filmový pás. Příběh vypráví o skutečné události v oblasti Vitorazsko, děj se odehrává od od 30. do 50. let 20. století. Obyvatelé si museli vybrat příslušnost k národnosti začaly se projevovat lidské slabosti a ze sousedů se stávali nepřátelé, kteří se neštítili prolít krev.

Kromě Bohdana Slámy na Českých lvech například uspěl i českobudějovický rodák, herec a režisér Jiří Mádl, který si odnesl sošku jako nejlepší herec ve vedlejší mužské roli ve snímku Modelář Petra Zelenky. Kvůli roli pilota dronu a hudebníka, který si říká Plech, se učil Jiří Mádl rýmovat a rappovat i mluvit jako rapper Kato, jehož vnější znaky se pro něj staly předobrazem postavy.

Letošní 28. ročník udílení cen České filmové a televizní akademie za rok 2020 byl kvůli koronakrizi netypický. Odehrál se v přímém přenosu před prázdným sálem čistě jako televizní pořad.

Přehled získaných Českých lvů



Krajina ve stínu – 6 Českých lvů

Šarlatán – 5 Českých lvů

Anatomie českého odpoledne – 1 Český lev

Barevný sen – 1 Český lev

Havel – 1 Český lev

Herec – 1 Český lev

Marie Terezie II – 1 Český lev

Modelář – 1 Český lev

V síti – 1 Český lev

Zrádci – 1 Český lev



Hlasovalo 209 akademiků