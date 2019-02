České Budějovice – Že opera může být zábava, chtějí ukázat mladému divákovi tvůrci dětské opery Kominíček. Režisér operní novinky a šéf Malého divadla Petr Hašek vysvětluje: „Rádi bychom ji stáhli z piedestalu nedotknutelnosti.“

Že ale diváci potřebují pomoct, věděl už autor titulu Benjamin Britten, který Kominíčka rozdělil na dvě části. Jihočeské divadlo tomu zůstává věrné. Diváky totiž vtáhne do děje činoherní částí, která se s operní propojí později. Návštěvníci se nezvykle na začátku představení podívají do zákulisí. „Rozhodli jsme se z toho udělat takovou bojovku a příběh začarovat,“ naznačuje Petr Hašek.

KOMINÍČEK

je dětská opera z pera Benjamina Brittena. Pro Jihočeské divadlo ji nacvičovalo čtrnáct dětí, sólisté opery a Malé divadlo.

Rodinná opera je založena na dětských pěveckých výkonech. Děti z jihu Čech byly vybrány na základě konkurzu podle svých pěveckých schopností. Většinou navštěvují pěvecké soubory. Ve hře účinkuje sedm malých pěvců, kteří mají každý ještě svou alternaci. „Je to tak obohacující,“ chválí si Petr Hašek a říká: „Děti chtějí pořád zkoušet. Když zkouška končí, jsou smutné.“



S malými zpěváky na pódiu stanou i sólisté opery nebo celý soubor Malého divadla ve sboru. „Pro inscenační tým je to hrozně obohacující,“ myslí si Petr Hašek.



Tematicky novinka zapadá do tzv. Sezony strachu. Objeví se totiž i duchové. Osmiletému chlapci onemocní rodiče a on musí jít sám vymetat komíny. Ujmou se ho dva kominíci.



Příprava byla podle uměleckého ředitele opery, Tomáše Studeného, obtížná. „Museli jsme odposlouchávat nahrávku Supraphonu z roku 1976,“ vysvětluje. Bylo totiž potřeba zrekonstruovat překlad libreta Evy Bezděkové, které neexistovalo v písemném záznamu. „Když zpívalo víc lidí proti sobě, nebyla to legrace,“ vypráví Tomáš Studený.



Premiéru má Kominíček v pátek 8. února v 18 h v Jihočeském divadle.