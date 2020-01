Kdo je tady ředitel? To se dozvíte v Domě kultury ve Strakonicích

Švandovo divadlo Praha přijíždí do Strakonic s komedií Kdo je tady ředitel. Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje.

Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. | Foto: Archiv DK Strakonice