Výstava je zaměřena na analogovou černobílou fotografii od 70tých let do současnosti a ukazuje několik způsobů a technik při práci jak s černobílým filmem, tak dotvoření fotografií v temné komoře. „Je zde i ukázka ručního kolorování černobílých fotografií a tónování. Vystaveny jsou zde i originály (vždy pouze jeden kus) přes 30 let staré fotomontáže a sendviče,“ řekl Karel Burda.



Výstava v galerii U zubaře ve Stomatologickém centru manželů Reginy a Václava Pelíškových potrvá do 29. Března. Jedná se o prodejní výstavu, takže si z výstavy můžete odnést vice než jen zážitek. Do současné doby obeslal Karel Burda na 150 soutěží, získal 41 ocenění, zúčastnil se více jak 200 výstav společných či ve dvojici a uskutečnil 47 autorských výstav. Kromě své vlasti vystavoval i v Rakousku, Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Rusku, Švýcarsku a Austrálii. Je zastoupen v soukromých sbírkách v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Austrálii a Japonsku a Novém Zélandu. Karel Burda byl více jak 20 let předsedou fotoklubu Vodňany, v současné době je předsedou skupiny Klub vodňanských výtvarníků a spoluzakladatelem a členem European Photogroup of Art and Performance - EPHAP (Evropské skupiny uměleckých fotografů) se sídlem v rakouském Grazu. Každý rok vystavuje tato skupina v nějakém Evropské státě.



David Rošický