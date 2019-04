STRAKONICE

ÚTERÝ 16. DUBNA

4TET verze V. premiéra – Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady vokální seskupení 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, překvapivě originální pojetí aranžmá i temperamentní herecké až „taneční“ výkony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným. Dům kultury od 19 hodin. Vstupné je od 650 do 690 korun.

ČTVRTEK 18. DUBNA

Hellboy – Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. Kino Oko od 20 hodin. Vstupenka je za 130 korun.

VODŇANY

ČTVRTEK 18. DUBNA

Mezinárodní den památek – V rámci Mezinárodního dne památek volný vstup v Městské galerii Vodňany. Otevřeno je od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

NEDĚLE 21. DUBNA

Velikonoční koncert – V kostele Narození Panny Marie ve Vodňanech zahrají Jan Čížek – trubka, Mikoláš Troup – varhany. Zpěvem provází chrámová schola při kůru sv. Václava v Netolicích a o mluvené slovo se postará Lenka Ebelová. Začátek od 15 hodin.

BLATNÁ

ÚTERÝ 16. DUBNA

Smetanovo trio: Pocta světovým mistrům – Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem patří k nejprestižnějším českým souborům dnešní doby. Současní členové Jan Páleníček (violoncello), Jitka Čechová (klavír) a Radim Kresta (housle) předvedou díla J. Brahmse, B. Martinů a A. Dvořáka. Zámek Blatná, Starý palác od 19 hodin.

VOLYNĚ

NEDĚLE 21. DUBNA

Mrňouskové 2: Daleko od domova

S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Kino od 15 hodin, vstupné 100 korun.