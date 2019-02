Strakonicko - Máme pro vás několik tipů pro volný čas.

Na čtvrtek 21. září je od 20 hodin ve volyňské tvrzi naplánován koncert dvojice SHE OWL. | Foto: Archiv redakce

DNES (21. září):

STRAKONICE



Rytířský sál

LIDÉ OD VODY plavecké historky z Vltavy a Otavy, v první části beseda s autory knihy Radkou Velkovou a Jiřím Fröhlichem, v druhé projekce nového filmu dokumentaristy Josefa Krčka s názvem Vltava stará a nová řeka, od 18 hodin.

Kino

LEGO NINJAGO FILM 3D animovaná akční komedie Dánsko a USA, od 17.30 hodin (do neděle).

DOBRÝ ČASY krimi drama USA, od 20 hodin (do soboty).



BLATNÁ



Suterén KCAŽ

ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ od 18 hodin.



VODŇANY



MěKS

KLÍČE NA NEDĚLI divadelní představení, od 19.30 hodin.



VOLYNĚ



Muzeum

PŘÁTELŮM BZUKOTU VČEL ke 110. výročí založení Včelařského spolku pro Pošumaví se sídlem ve Volyni, výstava potrvá až do 30. září.

Kino

DRUHÁ STRANA NADĚJE, komediální drama Finsko a Německo, od 20 hodin.

Tvrz

HE OWL koncert dua ze San Franciska, nyní usazeného v německém Lipsku, od 20 hodin.