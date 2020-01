Chovatelé zvou na výstavu

Chovatelská výstava se ve dnech 4. a 5. ledna 2020 koná v chovatelském areálu nábřeží Dukelské v Blatná. Je to již 21. zimní výstava výletků holubů, králíků a drůbeže – s ukázkou exotického ptactva. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 13 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Předpokládaný počet zvířat je cca 600 – 700 ks. Po oba dny bude zajištěno občerstvení.

Ohňostroj ozáří nebe nad Blatnou

Také v Blatné se mohou těšit lidé na Novoroční ohňostroj. Koná se ve středu 1. Ledna od 17 hodin na Náměstí J. A. Komenského.

Knihy pro nejmenší

V knihovně v Blatné se koná v pátek 3. ledna od 9.30 hodin tradiční Bookstart – S knížkou do života. Je to setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát na téma Kouzelné čtení s Albi tužkou. Kapacita akce je omezená, zájemci se mohou přihlásit na knihovna@ckvb.cz a na telefonu 383311258.