STRAKONICE

ČTVRTEK

Noc literatury – Veřejné čtení současné evropské literatury. Ukázky budou číst: pediatr, politik, sochař a básník Martin Gregora v kostele sv. Václava na hřbitově a architekt a humorista Jan Zákostelecký v bývalé márnici tamtéž. Od 18 do 22 hodin. Úryvky se čtou v každou půlhodinu.

NEDĚLE

Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem – Den otevřených dveří s programem a ukázkou techniky pořádá Armáda ČR. Od 9 do 13 hodin na letišti ve Strakonicích.

VOLYNĚ

PÁTEK

Silou lví, vzletem sokolím – 150 let volyňského Sokola Rozsáhlá dokumentační výstava ke kulatému výročí 150 let od založení místní sokolské jednoty a rovněž k výročí 90 let od stavby sokolovny od architekta Františka Průši. Při vernisáži bohatý kulturní program. Výstava v Městském muzeu ve Volyni potrvá až do 29. září.

VODŇANY

PONDĚLÍ

Colette: Příběh vášně – Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského světa svého manžela.

BLATNÁ

PONDĚLÍ

Kurz zdravého vaření – Tentokrát na téma místo masa. Můžete se naučit připravovat pšeničné „maso“ seitan nebo vyrobit „slaninu“ z rýžového papíru. Kurzy probíhají jednou měsíčně a nenavazují na sebe, je tak možné přihlásit se kdykoliv na kalousova@ckvb.cz, cena kurzu 100 korun. Akce se koná v ZŠ J. A. K. Blatné od 18 hodin.